Rencontre Gouvernement-Syndicats d'enseignants et finale de Can à la Une

Revue de Presse

Les journaux parus vendredi sont largement revenus sur la rencontre entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants, la finale de CAN Sénégal-Egypte et des sujets politiques.

’’Réunion avec les syndicats d’enseignants : le gouvernement, venu sans propositions, repousse la rencontre’’, rapporte L’info dans sa parution.

Le ministère de la Fonction publique et du Renouveau du service public a annoncé jeudi la mise en place d’une ’’commission technique’’ devant permettre au gouvernement et aux syndicats d’enseignants de ’’confronter’’ leurs propositions afin de parvenir à un ’’consensus dynamique’’.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que cette commission technique, dont les travaux seront bouclés dans un délai de 15 jours maximum, a été mise en place au sortir d’une réunion entre le gouvernement et les syndicats du G7.

Cette rencontre était axée sur la problématique du système de rémunération et celle du corps des administrateurs scolaires.

Elle intervient dans un contexte de perturbation du système éducatif du pays, à la suite d’un mouvement de grève déclenché notamment par le SAEMS et le CUSEMS, deux syndicats d’enseignants des cycles moyen et secondaire. Ces deux organisations syndicales demandent notamment à l’Etat d’appliquer les accords signés avec les enseignants.

Selon le communiqué, les travaux de la commission technique devraient offrir aux deux parties l’opportunité de ’’confronter’’ leurs propositions et contre-propositions pour parvenir à un ’’consensus dynamique’’.

’’Vers un dégel de la crise de l’école ?’’, s’interroge Le Témoin qui note que ’’gouvernement et syndicats se sont mis d’accord pour une Commission technique de révision du traitement salarial des enseignants’’.

Pour WalfQuotidien, ’’l’Etat est +sans armes+ face aux enseignants’’.

Le Quotidien parle d’un ’’premier examen raté’’. ’’Le gouvernement est venu les mains vides’’, déplore dans le journal le responsable syndical Saourou Sène.





Amadou Bâ, porte-parole du CUSEMS, estime que cette rencontre ’’est un échec’’ alors que pour le ministre du Travail Samba Sy ’’l’Etat est disposé à faire des propositions’’.

La finale de CAN Sénégal-Egypte est un des sujets phares dans la livraison des quotidiens.





’’CAN 2021 Sénégal-Egypte en finale ! En avant-gout des barrages du mondial’’, selon Record, un quotidien sportif.

’’Les Lions à l’épreuve des pharaons’’, dit Vox Populi. Evoquant les statistiques des confrontations entre le Sénégal et l’Egypte qui remontent à la CAN de 1986, le journal écrit : ’’12 rencontres depuis Caire 86 : 4 victoires pour les Lions, 6 victoires pour l’Egypte et 2 nuls’’.





Le Soleil indique l’Egypte sera au menu du Sénégal, dimanche en finale. Le journal présente Sadio Mané comme ’’un leader technique et social’’.

’’Ce sera Sadio Mané contre Salah’’, les deux stars de Liverpool, selon Les Echos. ’’Mané-Salah de rêve’’, affiche à la Une Bës bi Le jour.

En politique, Sud Quotidien s’intéresse au remaniement gouvernemental attendu dans les prochains jours.





Dans le journal, Ibrahima Bakhoum, analyste politique, soutient : ’’S’il reste dans la même logique qu’en 2014, le président pourrait se débarrasser de nombreux d’entre eux. Ça c’est en 2014, quand il disait que ceux qui ne gagnent pas seront remerciés. Aujourd’hui, il se trouve encore qu’il y en a qui n’ont pas gagné, est-ce qu’il va les remercier’’.

Dans Enquête, Ismaila Madior Fall, candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yakkaar à la mairie de Rufisque, analyse les résultats des dernières élections locales.

’’La configuration des résultats montre que si nous sommes unis, on gagne. Les menaces qui planaient sur le régime en 2009 n’existent pas sur le régime actuel. A Dakar, l’électorat est plus difficile à satisfaire, plus exigeant. A Guédiawaye, le maire élu n’a pas la majorité. Il nous faut réfléchir sur le mode de scrutin’’, explique t-il.