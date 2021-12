Un nouveau trafic de passeports diplomatiques à la Une

Revue de Presse

Un scandale de trafic présumé de passeports diplomatiques fait partie des sujets traités par les quotidiens pour leur édition de mercredi.





Le trafic aurait été éventé par le colonel Meïssa Cellé Ndiaye, l’aide de camp du président de la République, selon plusieurs journaux.

‘’N’eut été la vigilance de l’aide de camp du chef de l’Etat, les malfrats allaient entacher l’image du palais’’ de la République, écrit WalfQuotidien.

Les personnes impliquées dans cette affaire ‘’utilisaient les noms d’anciens ministres et de grandes personnalités pour dire à l’autorité suprême qu’ils sont malades et lui demander (…) un passeport diplomatique ou un [soutien] financier’’, révèle le même journal.





Ce trafic fait croire à WalfQuotidien que "l’industrie du faux tourne à plein régime’’ au Sénégal. Une allusion, peut-être, à un autre trafic présumé de passeports diplomatiques, qui a valu la prison aux activistes Thiat et Kilifeu, et aux députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall, de Benno Bokk Yaakaar (majorité), la levée de leur immunité parlementaire.





Une enquête ouverte par la Direction des investigations criminelles (DIC) a permis d’arrêter quatre prévenus, selon Les Echos.





‘’Ce nouvel épisode dans la série de trafics présumés de passeports diplomatiques a mis le palais [de la République] dans tous ses états’’, lit-on dans Bés Bi Le Jour.





Selon le même journal, le président de la République en personne a demandé que la DIC soit saisie pour les besoins de l’enquête.

‘’Avec ces passeports, c’est une affaire qui a décollé. Mais personne ne sait où elle va atterrir’’, commente le même journal.





Libération révèle qu’un fonctionnaire des Affaires étrangères cité dans l’affaire est ‘’introuvable’’.

Il dévoile la procédure empruntée par les prévenus, laquelle ‘’consiste à usurper l’identité et la signature de hauts dignitaires de l’Etat, du milieu politique, de religieux et de diplomates’’.





‘’Après avoir trouvé un candidat prêt à payer un montant variant entre 5 et 6 millions de francs CFA, ils adressent une correspondance au président de la République, sollicitant l’octroi de cette faveur en utilisant la fausse identité du dignitaire’’, ajoute Libération.

‘’Après la délivrance du passeport, le candidat paie le montant que les membres du réseau se partagent’’, poursuit le journal.





Un ‘’déchirant témoignage’’

Les quotidiens commentent d’autres sujets, dont les affrontements entre les forces de l’ordre et les étudiants de plusieurs universités publiques.

‘’Triste spectacle !’’ s’indigne Le Quotidien. Il fait état de ‘’tensions’’ survenues dans les universités Cheikh-Anta-Diop de Dakar et Alioune-Diop de Bambey (centre).





Les heurts risquent de s’étendre aux universités Gaston-Berger de Saint-Louis (nord) et Assane-Seck de Ziguinchor (sud) en raison d’une ‘’chaîne de solidarité’’ entretenue par les étudiants, selon Le Quotidien.





‘’Nous tiendrons Macky Sall pour personnellement responsable de tous les dérapages’’ éventuels, rapporte L’info, citant le député de l’opposition Ousmane Sonko.





‘’Ousmane Sonko souffle sur les braises’’, écrit Source A, ajoutant : ‘’L’ex-pensionnaire de l’université Gaston-Berger (…) tient Macky Sall pour le principal responsable des problèmes des universités. Ousmane Sonko soutient que cette situation confirme les relations exécrables qu’entretient Macky Sall avec sa jeunesse, et les étudiants en particulier : promesses démagogiques, mépris, violence et brimades…’’

‘’Ce qui se passe depuis quelques jours dans nos universités est inadmissible’’, soutient M. Sonko dont les propos sont rapportés par Vox Populi.





EnQuête, lui, évoque ‘’les factures polémiques’’ de la Sen’Eau, la société chargée de la distribution de l’eau dans les villes sénégalaises.





‘’Les persistantes récriminations des usagers de la Sen’Eau contre la cherté de leurs factures d’eau sapent la confiance des Sénégalais envers la structure chargée de l’exploitation et de la distribution de l’eau dans les zones urbaines et périurbaines’’, écrit le journal.





Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, annonce un audit de la facturation de la société, tandis que le consumériste Momar Ndao remet en question la fiabilité des compteurs qu’utilise Sen’Eau, selon EnQuête.





L’Observateur annonce le report d’une proposition de loi criminalisant l’homosexualité au Sénégal.





‘’La proposition de loi portant sur la criminalisation de l’homosexualité risque de coûter cher au Sénégal, si elle est votée. Perte d’influence, baisse des financements (…) Les conséquences sont loin d’être négligeables’’, ajoute-t-il.





L’As relaye ‘’le déchirant témoignage d’un migrant sénégalais

bloqué à Arlit’’, au Niger.





‘’Nous avons été victimes de sévices indescriptibles (…) Nous étions traités comme des esclaves’’, raconte le voyageur originaire de Kolda (sud). Il parle de son séjour au Niger et en Algérie, où il a été ‘’maltraité’’.





Le Soleil s’est intéressé aux distinctions remises par Macky Sall à 197 ‘’dignitaires’’.

‘’Cent quatre-vingt-dix-sept compatriotes ont été distingués dans les (…) ordres nationaux par le chef de l’Etat, Macky Sall, pour leurs qualités morales et leur engagement en faveur de la nation’’, écrit-il.