165.000 AVEUGLES ET 600.000 MALVOYANTS DÉNOMBRÉS AU SÉNÉGAL : UN HÔPITAL SPÉCIALISÉ SERA ÉRIGÉ À SALY POUR INVERSER CETTE TENDANCE

La cécité touche 1, 4 % de la population du Sénégal. En valeur absolue, on estime qu’il y a 165.000 aveugles et 600.000 malvoyants. D’une manière plus globale, 4/5 des malades traînent un handicap qui peut pourtant être évité. C’est à cause de cette incidence qu’il sera construit, un grand hôpital d’ophtalmologie à Saly pour renverser la tendance. « L’hôpital s’occupera uniquement de la prise en charge des maladies des yeux. Ces maladies sont néfastes car elles sont à l’origine de la dépendance des sujets qui ont perdu la vue », a analysé Dr Babacar Ngom qui a précisé : "L’Hôpital international Swiss Visio est une structure de soins oculaires de niveau 4 né des volontés et visions communes du Président de la République Macky Sall et des professionnels de la santé oculaire. Ce dispositif contribuera à l’amélioration de la santé visuelle des populations sénégalaises et ouest-africaines ».



Les travaux de ce complexe ont été lancés, le samedi 4 février 2023. Il sera érigé sur 2500m². L’hôpital international Swiss Visio sera fonctionnel d'ici dix mois, avant la fin de l’année 2023. D’un coût estimé à trois milliards de Francs CFA, l’établissement sanitaire offrira une large gamme de prestations en soins oculaires.



Cette réalisation de ce contexte intervient dans un contexte où il a été constaté une répartition inéquitable des infrastructures de prise en charge des maladies oculaires. Faudrait-il aussi le relever qu’il y a un déficit d’éducation, d’information et de communication pour l’appropriation des comportements à moindres risques, sans oublier le recours précoce aux tradipraticiens.



Le centre sera composé de 2 blocs opératoires pouvant réaliser 6000 chirurgies par an, un bloc de réadaptation visuelle et de basse vision, une salle d’exploration fonctionnelle complète équipée d’un champ visuel 3D au OCT(scanner), d’un appareil d’angiographie, d’un appareil d’échographie ainsi que la rétinographie. En tout, 45 000 consultations seront effectuées par an.



D'éminents médecins ophtalmologistes (Pr Robert Ndiaye, Pr André Mermoud, Dr Cheikh khadim Ndoye, Dr Boubacar Sarr, Dr Mouctar Badiane, Mr Fréderic Magnier Optométriste, Dr Babacar Ngom) portent le projet avec la collaboration de l'Etat sénégalais.