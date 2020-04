Covid-19 : Goudiry compte 54 cas, dont 44 au village de Féténiébé

Les choses deviennent de plus en plus sérieuses à Goudiry où le nombre de cas ne cesse de grimper. En effet, sur les 66 nouveaux cas de coronavirus révélés, ce vendredi, par le ministère de la Santé, les 16 proviennent de cette partie orientale du pays, plus précisément au village de Féténiébé.





Ainsi, comme le révélait hier Seneweb, ce village du département de Goudiry, avec ses (28 cas + 16 aujourd'hui), est le plus touché du Sénégal.





Mais, ce qui inquiète le plus les autorités sanitaires locales, c'est la capacité du district de Tamba, qui ne dispose que d'une quarantaine de lits. Alors que la structure compte, à ce jour, 47 patients encore sous traitement.





Car, il faut le souligner, 7 des 54 patients sont déclarés guéris dont 5 aujourd'hui et 2 qui étaient déjà sortis de l'hôpital, il y a quelques jours.