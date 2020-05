Covid-19 : Guédiawaye a atteint la barre des 100 cas positifs

Coronavirus à Guediawaye

A 48 heures de la Korité, Guédiawaye est devenu un « point chaud » de Covid-19. La zone a dépassé la barre des 100 positifs de coronavirus, ce vendredi 22 mai avec un total de 107 malades confirmés.





Selon la Rfm, toutes les communes du département sont touchées. Pis, entre hier et aujourd’hui, Médina Gounass, Ndiarème Limamoulaye, Golf Sud, Wakhinane Nimzatt et Sam Notaire ont chacune enregistré un (1) cas communautaire.





Pour rappel, le premier cas de coronavirus a été enregistré, le 6 mars dernier. Aujourd’hui, près de 30 cas sont issus de la transmission communautaire. En plus des 4 cas annoncés par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, ce jour, au cours du point sur la situation de la pandémie au Sénégal, 5 autres habitants de Guédiawaye testés hors du département ont contracté le virus sans savoir où et comment.





La source d’informer toujours que plus de 300 personnes sont en isolement au niveau des réceptifs hôteliers. Elles sont en attente de résultats.