Covid-19 : Le Sénégal a enregistré 4 nouveaux décès hier

Le bilan des décès liés à la Covid-19 s’est alourdi à 60 depuis le début de l’épidémie le 2 mars au Sénégal. La situation s'aggrave ainsi avec l’augmentation des nouveaux cas positifs et des patients admis dans les services de réanimation. En fait, au cours du point sur l'évolution du coronavirus dans le pays, le Directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Docteur Aloyse Waly Diouf a laissé entendre que « 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos structures », hier vendredi 12 juin. Ce, sans plus de détails.