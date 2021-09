Développement sanitaire: Macky Sall annonce une réunion présidentielle

Les difficultés traversées par le système sanitaire sénégalais, en plein pic épidémique, dues à la contagiosité et la létalité du variant Delta, n’ont pas été mises aux oubliettes malgré la tendance baissière. L’Etat du Sénégal qui a fait face à un énorme choc lors de la troisième vague de Covid-19, accélère le pas vers la densification de sa carte sanitaire et le développement du secteur qui vient d’étrenner pas mal de nouvelles infrastructures dont la dernière en date est l’hôpital de niveau 3, Khadimoul Khadim de Touba.







En conseil des ministres ce mercredi, le chef de l’Etat a annoncé la tenue prochaine d’une réunion présidentielle « sur le développement sanitaire », à la suite de l’audience qu’il accordera à l’ordre des médecins. La tutelle est ainsi appelée à « engager une réflexion stratégique sur l’optimisation de la carte sanitaire et des ressources humaines et financières du secteur, dans le cadre du plan d’investissement en finalisation ».





« Abordant la question liée à la densification de la carte sanitaire et du développement optimal du système de santé, le Président de la République invite le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire de l’Hôpital Cheikh Ahmadou Khadim de Touba, un établissement sanitaire de référence dont l’entretien et la gestion au quotidien doivent répondre aux meilleures normes internationales en la matière », renseigne le communiqué.





Le Président de la République a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de « maintenir durablement la veille sanitaire, de faire respecter les mesures barrières requises, d’intensifier la vaccination de nouvelles cibles ». Ceci, afin d’éviter une nouvelle poussée épidémique de la Covid-19 même si la baisse notée ces derniers mois semble s’installer dans la durée.