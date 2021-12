Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye : « Pourquoi nous allons descendre l’âge de la vaccination »

Durant la 3e vague beaucoup d’enfants ont été atteints par le variant Delta. C’est sur ces évidences que nous allons descendre l’âge de la vaccination. Ainsi s’est exprimé Marie Khemess Ngom Ndiaye directrice générale de la santé. Selon elle, « le Sénégal était partie pour ne vacciner que 20% de la population, constitué de personnel de plus de 60 ans, les personnes qui ont des comorbidités et le personnel soignant c’est après que l’on s’est dit toujours avec les actes et les recommandations que l’on peut élargir la gamme ».





S’agissant de la péremption des vaccins, elle a précisé que ce n’est pas pour cette raison que l’âge de la vaccination est revu à la baisse. Cette péremption n’est pas non plus liée au dispositif de la chaîne de froid. Les vaccins, au bout de 6 mois, sont périmés et c’est bien écrit. « Nous n’allons pas les vacciner aux sénégalais. La destruction ne se fera pas individuellement mais il y a un comité. Tout le monde s’est relâché et ce n’est pas l’apanage des sénégalais, en Italie, c’est une bagarre pour que les gens se vaccinent » se désole Mme Ndiaye.