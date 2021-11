Drogue et SIDA : ONUSIDA va accompagner le gouvernement à améliorer la vie des consommateurs de drogues

Lors de son séjour au Sénégal, la directrice générale de ONUSIDA, Winnie Byanyiman a tenu à visiter quelques activités communautaires. C’est dans ce cadre que le centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar (Cepiad), inauguré depuis 2014, a été choisi. De ce fait, les associations d’ usagers de drogue ont, ce mercredi 03 novembre, ouvert leurs portes à la directrice pour un partage autour de certaines activités qui entrent dans le cadre de la lutte contre le SIDA et contre les drogues, par le biais du Cnls.





Après avoir fait le tour des stands d’exposition des associations de consommateurs de drogues injectables (Cdi), la directrice de ONUSIDA a renouvelé son soutien et sa solidarité à l’endroit de ces hommes et femmes qui ont besoin de suivi psychologique, pour leur réinsertion sociale. A la suite de quelques échanges avec les Cdi, elle a félicité le Dr Thiam d’avoir mobilisé la communauté internationale pour accompagner ces personnes qui en ont besoin et de sauver des vies. Par conséquent, et elle s’est engagée à accompagner le gouvernement sénégalais à améliorer les vies déjà sauvées.