Épidémie de Rougeole à Kédougou : 08 Cas confirmés à Sambangalou Et Dalaba

Un foyer de rougeole s’est déclaré à Sambangalou, localité située dans la commune de Dimboli, dans l’arrondissement de Fongolimbi. Sept cas confirmés sur un prélèvement effectué sur vingt-sept élèves au village devant abriter le barrage hydroélectrique de Sambangalou ont été isolés pour une meilleure prise en charge. En effet, c’est depuis le 19 janvier dernier que les autorités du district sanitaire de Kédougou ont été informées par les enseignants de la localité d’une situation inhabituelle manifestée par l’apparition cutanée brutale sur plus d’une vingtaine d’élèves dans un contexte fébrile. Aussitôt une équipe a été dépêchée sur les lieux pour évaluer l’ampleur de ce phénomène et examiner en même temps les élèves et les enseignants du village.





Après cette première évaluation des cas, une deuxième équipe de prise en charge composée de deux médecins s’est rendue à nouveau sur le site. Cette situation place le district sanitaire de Kédougou en situation d’épidémie de rougeole, souligne madame Diatta, médecin-chef, avant d’ajouter: « Avec ces foyers de Sambangalou et celui de Dalaba dans la commune de Kédougou, le district est en situation d’épidémiologie. Il faut maintenant privilégier les recherches hâtives au niveau des foyers et des postes de santé environnants et voire tout le district. » tient-elle à expliquer.