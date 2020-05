Libération des personnes mises en quarantaine à Matam : Une psychose s’installe au sein de la population

La libération, depuis mardi, des 32 personnes qui ont été mises en quarantaine dans un hôtel à Ourossogui, pour voir si elles ont contracté ou pas le coronavirus, provoque une psychose au sein de la population de la région de Matam. Elle n’est guère rassurée malgré que ces personnes ont été testées négatives, selon Zik Fm qui rapporte l’information.





En effet, elle craigne l’apparition de cas communautaire notamment, avec l'arrivée massive de voyageurs clandestins dans leur localité. Une situation qui inquiète également les autorités locales qui alertent l’opinion sur un risque de contamination communautaire.





«Pour moi, c’est plus que catastrophique. Parce que, depuis plus de deux mois, on est en train de travailler. Tout le monde était sur le terrain. Et d’un seul coup, on nous informe qu’il n’y a plus de quarantaine à Ourossogui. Alors là, j’étais plus que déçu car je n’ai pas compris du tout le pourquoi?», s’inquiète Abdoulaye Mamadou Sy, premier adjoint au maire, au micro de Zik Fm.





Des craintes qui se justifient du fait qu’au même moment, les cas suspects venus de Dakar et de Touba, le 4 mai dernier, sont, désormais dans la nature.