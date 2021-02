Ministère de la Santé : Un comptable détourne 74 millions

Le comptable de la première phase du Projet de renforcement du système sanitaire du Sénégal piloté par le ministre de la Santé a été jugé à la barre du tribunal correctionnel de Dakar.O. Diop, pour ne pas le nommer, est poursuivi pour détournement de deniers publics portant sur 74 millions Fcfa.Les fonds détournés étaient destinés à l’Ipres et à la Direction générale des Impôts et Domaines.Son modus operandi ? D’après Le Soleil, il falsifiait les chèques et les faisait endosser par un chauffeur et récupérait l’argent.Pour les fonds destinés à l’Ipres, le comptable modifiait les chèques en y ajoutant un A et l’argent était versé dans les comptes de deux sociétés fictives.Le parquet a requis contre lui 2 ans dont 1 an ferme. Il sera édifié sur son sort le 10 février prochain.