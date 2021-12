Montée des cas de Covid-19: Les nouvelles directives de Macky Sall

C’est la flambée des nouveaux de coronavirus depuis quelques jours au Sénégal. Rien que ce mercredi 29 décembre, 156 nouvelles contaminations sont recensées. Une situation qui est préoccupante. Ainsi, lors du Conseil des ministres, tenu ce mercredi 29 décembre, le Chef de l’Etat Macky Sall a insisté sur la nécessaire vigilance dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.





«A ce sujet, Macky Sall rappelle, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale et au Comité national de gestion des épidémies (CNGE), l’urgence de renforcer la veille sanitaire, les campagnes de vaccination, la sensibilisation des populations et les mesures de prévention». Ceci, «au regard de la hausse continue des cas de Covid-19 notée ces derniers jours dans notre pays».