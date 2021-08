Prise en charge des patients, vétusté des services... : Tout va mal à Le Dantec, crie la Cme

Face à la vétusté de tous les services de l’hôpital Aristide Le Dantec, la Commission médicale d’établissement (Cme) est montée au créneau.





Dans un communiqué reçu à Seneweb, elle fulmine : "Les services sont dans un tel état que l’administration de soins de qualité aux patients y est quasiment impossible. De plus, sont apparues des dégradations, pour la plupart liées au non-entretien d’un bâtiment ancien, mais aussi à la mauvaise qualité des travaux de réfection qui y sont effectués."





La Cme déplore le fait que le projet de reconstruction, qui était la seule véritable solution, tarde toujours à se concrétiser.





"Concernant le fonctionnement de l’établissement, l’audit de la masse salariale inscrit dans le mémorandum, ne parait pas être une urgence pour l’administration de l’hôpital, alors que le déficit en personnel qualifié est évident.





L’informatisation des services avance, mais risque de s’arrêter, faute de budget. Le conseil d’administration ne joue toujours pas son rôle de contrôle des finances et des investissements. Et, à ce jour, les ruptures répétées et durables de médicaments et de réactifs persistent et les renouvellements de matériel (instruments de bloc opératoire, tables d’opération, matériaux de laboratoire) ne sont toujours pas assurés", se désole la Commission médicale d’établissement.





Avec tous ces maux, la prise en charge des malades fait défaut. "Tous ces manquements rendent à suffisance compte de graves soucis de gouvernance (financière et organisationnelle) de l’hôpital. Le soutien apporté par le ministère de la Santé est insuffisant pour régler les problèmes auxquels l’hôpital est confronté et l’impact attendu du travail réalisé depuis un an est largement en deçà de nos espérances, avec comme principales raisons : l’insuffisance de la subvention ministérielle et le non-respect, voire l’absence de procédures transparentes de gestion", dénonce la Cme.





Cela demeure, disent les rédacteurs du communiqué, un véritable affront à leurs compétences.





Après cette déclaration, la Cme compte organiser une conférence de presse.