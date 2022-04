Tensions dans le secteur de Santé : Diouf Sarr calme le jeu et invite les médecins à se tenir auprès des malades

Abdoulaye Diouf Sarr invite les médecins à se tenir auprès des malades

Le secteur de la santé est très tendu ces deux dernières semaines. Des mouvements de grève perturbent le secteur, depuis la mort en couches de la dame Astou Sokhna à l’hôpital de Louga. Ces perturbations ont causé des manquements dans la prise en charge des patients. Suffisant pour que le ministre de la Santé et de l’Action sociale lance un appel au calme et à la sérénité.





“Nous nous sommes inscrits dans une position de dialogue permanent afin d’éviter toute tension sociale qui ne ferait que ralentir la dynamique d'Émergence par laquelle notre secteur est en train de se positionner. Je lance un appel au calme, à la sérénité et invite tous les travailleurs de la santé et de l’action sociale à poursuivre le travail à continuer aux côtés des malades à demeurer vigilant”, a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr.





Le ministre de la santé et de l’action sociale a profité d’une rencontre de signature de protocole d’accords avec l’alliance des syndicats de santé And Gueusseum dans son cabinet pour inviter les syndicats à cesser leur mouvement de grève. « Vous avez adopté une posture responsable mesurée, détachée de toute considération subjective sans manquer de manifester votre soutien à vos camarades. Mais, il est important de faire confiance à la justice sénégalaise » a dit Diouf Sarr à Mballo Dia Thiam et Cie… Il faut noter que les travailleurs de la Santé ont décrété une grève de deux jours et appelé à une grande mobilisation à Louga pour soutenir les sages-femmes mises en cause dans l’affaire Astou Sokhna, la veille de leur procès.