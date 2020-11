Une nouvelle souche du virus émerge en Russie

Nouvelle souche du virus Covid-19

Une nouvelle souche du nouveau coronavirus semble émerger en Sibérie, a déclaré à Interfax la responsable du Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor).

"Nous observons certains changements dans la protéine", a précisé Anna Popova. "Ces substitutions identifiées en Sibérie nous laissent penser que cette région connaît une variante propre avec certaines mutations.”





La Russie a enregistré 1,9 million de cas depuis le début de l'épidémie. Le pays, Moscou en particulier, avait imposé un confinement très strict pour freiner l'épidémie au printemps. Cet automne, les autorités ont laissé aux régions le choix des mesures et seule la Bouriatie (Sibérie), a ordonné un confinement du 16 au 30 novembre.

Vaccin: Poutine appelle les BRICS à unir leurs efforts

Le président russe Vladimir Poutine, dont le pays affirme avoir développé des vaccins efficaces contre le coronavirus, a appelé mardi les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) à s’unir pour produire ceux-ci en masse, sans détailler les conditions commerciales d’une telle proposition. “Des vaccins russes existent, ils sont efficaces et sûrs. La question qui reste est celle de leur production de masse”, a déclaré M. Poutine lors d’un sommet en ligne des pays constituant le groupe des BRICS. “Il est important ici de conjuguer les efforts pour la production de masse de ces produits”, a-t-il ajouté.





Accords avec le Brésil et l’Inde

M. Poutine a précisé que son pays avait d’ores et déjà signé des accords avec le Brésil et l’Inde pour mener des essais cliniques du vaccin Spoutnik V, le premier à avoir été annoncé par la Russie et développé par le centre de recherches Gamaleïa de Moscou. Il a également souligné l’existence d’un accord avec la Chine et l’Inde pour “ouvrir des centres de production de notre vaccin dans ces pays, non seulement pour leurs propres besoins, mais aussi pour des pays tiers”.





Vaccin “Spoutnik V”