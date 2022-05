57 individus interpellés à Touba: La police traque les délinquants

Opération de sécurisation à Touba

Une opération de sécurisation de grande envergure s'est déroulée dans la nuit du samedi au dimanche dans la capitale du mouridisme en vue de renforcer la sécurité.





Ainsi les policiers du commissariat spécial de Touba et leurs secondaires ( commissariat de Ndamatou et Poste de Gouye Mbind) ont interpellé 57 individus dont 55 pour vérification d'identité et 02 pour détention et usage de chanvre indien, selon le bilan parcouru par Seneweb.