Accident de Kaffrine : le Gouverneur de la BCEAO exprime sa “consternation”

Le nouveau Gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean Claude Kassi Brou, a présenté ses condoléances après l’accident tragique de Kaffrine. Seneweb propose l’intégralité de son message.





“C'est avec tristesse et consternation que le Gouverneur de la BCEAO et l'ensemble du personnel ont appris la nouvelle du tragique accident de la circulation, survenu ce dimanche 8 janvier 2023 à Kaffrine, en République du Sénégal, qui a coûté la vie à plusieurs personnes et fait de nombreux blessés.





La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest s'associe au deuil qui frappe la Nation sénégalaise dans son ensemble.