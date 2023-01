Accident de Kaffrine : dix corps non encore identifiés

Selon le directeur de l’hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, où les victimes de l’accident de Sikilo ont été acheminées, le bilan du drame n’a pas évolué. Il reste de 39 morts et 101 blessés. «Nous nous réjouissons du niveau élevé de la prise en charge qui a commencé sur la scène de l’accident», salue Babacar Sène dans les colonnes de L’Observateur.



Le seul hic auquel est confronté le personnel de santé, c’est l’identification de toutes les victimes décédées. «29 corps sans vie ont été identifiés et remis à leurs familles respectives. Il reste encore 10 autres corps sans vie non encore identifiés, renseigne le directeur de l’hôpital de Kaffrine. Nous avons lancé un appel et demandons aux parents des victimes de venir nous aider à identifier et récupérer les corps sans vie.»