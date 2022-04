Affaire Astou Sokhna : un scandale dans le scandale

L’affaire Astou Sokhna cache un autre scandale. L’hôpital Amadou Sakhir Mbaye ne dispose pas de locaux adaptés pour abriter le service pédiatrie.



D’après le journal Libération de ce mercredi, cette unité squatte «un coin du ‘Bloc Médecine’» de l’établissement de santé.



Et pourquoi ? Le chantier de construction de la pédiatrie est à l’arrêt depuis plusieurs mois. «L’entrepreneur a subitement disparu dans la nature», informe la même source.



Cette révélation risque de fragiliser davantage la position du directeur de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye, Dr Amadou Guèye Diouf.



Ce dernier est déjà confronté à une enquête de police, suite à la plainte de l’époux d’Astou Sokhna, et à un audit du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



En plus, il devra sans doute s’expliquer sur la suspension de la construction de la pédiatrie, «malgré les milliards investis», d’après Libération.