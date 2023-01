Affaire Casamutui : Chronique d’une escroquerie foncière en attente de jugement

La société immobilière Casamutui avait comme objectif de permettre aux sénégalais d’ici et surtout résidant à l’étranger, d’obtenir des terrains viabilisés à crédit ou comptant. Elle avait procédé à la régularisation administrative d’un site de 25 hectares à Saly Joseph dont elle détenait les droits des peines et soins dûment reconnus au niveau de la commune de Sindia dans le département de Mbour.



Le projet ambitieux et bien structuré a connu un véritable coup d’arrêt à la suite d’une procédure judiciaire qui perdure au grand dam des réservataires. En effet, un rocambolesque contentieux entre la société Casamutui et Monsieur Samy Seck, un prestataire de service est en train de plomber ce projet et n’a pas fini d’inquiéter le collectif des réservataires pour cet holdup presque parfait afin de s’octroyer la totalité de l’assiette foncière au détriment de la société qui l’a temporairement engagé pour effectuer le terrassement du site.



Les faits remontent au mois de septembre 2009 quand le sieur Seck, après avoir stipulé frauduleusement, et à son insu, au nom et pour le compte de la société Casamutui un protocole d’entente avec le GIE Cayor Immo pour les travaux de terrassement du site du projet immobilier.



Ce protocole secret en poche, il revient par la suite signer en son nom personnel un contrat pour les mêmes travaux avec Casamutui pour une durée de 6 mois. Deux années plus tard, les travaux n’ayant jamais été effectués par Samy Seck, malgré une avance de démarrage perçue de 25 millions de FCFA, la société promotrice a, de plein droit, résilié le contrat afin de respecter ses engagements vis-à-vis des réservataires constitués principalement de sénégalais de l’extérieur. Ce qui n’a plu à Monsieur Samy SECK qui portera plainte contre la société !



Il en ressort très nettement que la société Casamutui et les réservataires du projet sont victimes d’une grosse tentative d’escroquerie foncière maladroitement orchestrée par une mafia souvent soutenue par des autorités au niveau institutionnel et politique.



Inculpé pour faux en écriture privées et d’abus de confiance, puis mis sous contrôle judiciaire, Monsieur S. SECK tente malgré tout à muter la totalité de l’assiette en son nom avec la première adjudication rejetée par la suite plusieurs fois en appel alors qu’il n’a déboursé aucun franc dans ce projet. En plus des 25 millions reçus de la société Casamutui, le GIE le Cayor Immo soutient avoir financé la totalité des livraisons de latérites.

M. Samy Seck a attaqué cette décision du juge d’instruction dans le tribunal de Thiès.



D’ailleurs on nous informe des engagements de vente qu’il aurait pris avec différentes personnes, Aurait-il déjà encaissé de l’argent ? Ceci n’expliquerait-il pas tout son empressement à vouloir muter le terrain en son nom malgré la mesure conservatoire d’interdiction de mutation ou toute transaction prise par le juge d’instruction en charge du dossier. Sage décision qu’il a eu l’audace d’attaquer au niveau de la cour suprême.



Comment une entreprise sérieuse qui désire investir dans notre pays, veut créer des emplois, se retrouve confrontée à une organisation mafieuse de prédateurs fonciers prêts à s’accaparer du projet en toute impunité. Les dirigeants de la société Casamutui nous ont déclaré malgré tout le préjudice subi depuis 10 ans avec les conséquences désastreuses sur le projet de faire confiance à la justice et espèrent un heureux dénouement dans les meilleurs délais de cette histoire qui constitue un véritable cas d’école des risques d'investir au Sénégal.

Le collectif qui nous informe avoir saisi le Président de la République et le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, entend ne négliger aucune forme de lutte pour sauvegarder leur projet et mettre hors d’état de nuire tous les délinquants de quelle que station où ils se trouveraient en lien dans cette affaire d’escroquerie foncière, orchestré, selon eux par M. Samy SECK. Les différentes parties attendent impatiemment la fin de l’instruction et le procès qui permettrait à toutes ces familles de rentrer en possession de leur bien