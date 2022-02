[Vidéo] Affaire du douanier expulsé à Touba: Les précisions de Serigne Kosso Mbacké

Precisions de Serigne Kossa Mountakha Mbacké



Le fils aîné du Khalife général des Mourides tient à apporter des éclaircissements suite à l’information selon laquelle Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a « expulsé » ou déclaré « persona non grata » la Douane sénégalaise à Touba. Ce, après la mort du présumé fraudeur C. N. Guèye, lors d'une course-poursuite. Serigne Kosso Mbacké explique que tels propos n’ont jamais été prononcés par le guide religieux. Il a ajoute qu’il était présent lors de la rencontre, renseigne PressAfrik. Pour lui, ‘’ Le Khalife ne tient jamais de propos désobligeants envers quelqu’un. Il n’a pas utilisé le mot « expulser » ni « persona non grata’’ . La rencontre s’est déroulée dans une très bonne ambiance. Ce qui s’est passé relève de la volonté divine. (…) », a-t-il déclaré.