Affaire “force spéciale” : La colère de l’avocat de Yaya Cissé

Maître Abdoulaye Tall est formel. "Cette information est fausse et mensongère". L'avocat conseiller de Yaya Cissé, interpellé à l'aéroport dans le cadre de l'enquête sur la "force spéciale", se dit surpris de voir une "certaine presse" parler "d'aveux détonants de la part de son client face aux enquêteurs.





Au contraire, l’avocat déclare, dans une note parvenue à la rédaction de Seneweb, que "le sieur Yaya Cissé a contesté avec véhémence toutes les charges retenues contre lui". "Il a été serein, cohérent et très limpide dans ses réponses. Il a réitéré les mêmes dénégations devant le Juge d'instruction" a-t-il poursuivi.





"Tout cela dénote la mauvaise foi du régime en place avec ses antennes médiatiques qui passent tout leur temps à tenter de manipuler le peuple et mentir aux Sénégalais pour vainement essayer de discréditer Pastef Les Patriotes et son leader Ousmane Sonko", fulmine Me Abdoulaye Tall.