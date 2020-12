Auditionné, Blaise pascal Cissé passe sous silence les raison de sa convocation, et remercie les gendarmes

Convoqué ce lundi à la gendarmerie, le Président du mouvement « Tout va mal » qui avait alerté la presse et l’opinion a été finalement entendu puis libéré. Ironie du sort, l’activiste n’a pas élucidé les raisons de sa convocation. Mieux, il remercie les gendarmes qui l’ont entendu pour leur « professionnalisme » mais aussi son avocat Me Moussa Sarr.





« Suite à ma convocation et après avoir été entendu par les enquêteurs, je tiens à remercier profondément Me Moussa Sarr pour son assistance et son soutien engagé et indéfectible envers ma modeste personne.

Je remercie la gendarmerie nationale à travers son officier de police judiciaire commandant brigade Dakar - recherche et ses hommes. Pour le professionnalisme et le sens élevé du droit et de la légalité affichés par ces derniers durant toute la durée de mon audition», lit-on dans sa note qui nous est parvenu.





Il a également réitéré don engagement à servir le pays dans la « droiture, la justice et avec tout le sens de la responsabilité devant être requis. »





A signaler que Seneweb a tenté de le joindre mais sans succès.