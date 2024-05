Automobile : Caetano Sénégal lance les dernières exclusivités de la gamme Ford

Caetano Sénégal, représentant officiel des marques Ford, Hyundai, Isuzu, Renault, Baic, Jetour et Mahindra, a présenté ses toutes nouvelles voitures Ford à ses partenaires et au grand public. La cérémonie officielle de lancement de ces véhicules dernière génération a eu lieu ce jeudi 2 mai 2024, à l’hôtel King Fadh Palace de Dakar. Elle a été présidée par M. Aurélien Glay, Directeur général de Caetano Sénégal.





Trois nouveaux modèles lancés en exclusivité





Il s’agit ici, des dernières exclusivités de la gamme Ford, à savoir : la nouvelle Ford Territory, la nouvelle Ford Everest et la nouvelle Ford Ranger. Des voitures modernes, performantes et robustes de dernière génération.





Ford Territory : combinez plaisir de conduire et élégance





La nouvelle Ford Territory 1.8 essence 7DCT 4x2 Trend est la fusion parfaite entre plaisir de conduire et élégance. Avec son design moderne, son intérieur spacieux et l'un des moteurs les plus puissants de son segment, le tout nouveau véhicule pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes. Il reste l’idéal pour tous vos passagers et offre une expérience mémorable à ceux qui le conduisent. En effet, avec son style imposant et ses belles courbes, la Ford Territory vous garantira le meilleur pour vos trajets. Son prix de lancement est fixé à 28 900 000 FCFA TTC.





Elle dispose d’un moteur I-4 EcoBoost de 1,8 litre et d'une boîte de vitesses automatique à 7 rapports et offre ainsi tout le confort et la sécurité possible, lorsque vous êtes sur la route. Avec 190 chevaux max. puissance et 320 Nm de couple, la Territory accélère en douceur tandis que la transmission optimise les changements de vitesse. Les freins à disque aux 4 roues avec un système de freinage antiblocage (ABS) et le contrôle électronique aident à maintenir une conduite stable face aux conditions routières et météorologiques.





La nouvelle Ford Territory bénéficie également d’un intérieur élégant et spacieux, conçue pour accueillir tout le monde, en plus d’un écran panoramique, un tableau de bord de 7 ‘’pour le conducteur et un écran tactile de console centrale standard de 12’’ qui contrôle le système d’infodivertissement avec Apple CarPlay 1 et comptabilité Android Auto 2 à travers de la connectivité sans fil. La connectivité Bluetooth facilite l’activation des commandes vocales, tandis que le point d’alimentation 12V à l’avant, les 3 ports USB permettent de charger vos smartphones, ainsi que d’autres appareils.





Ford Everest : conçue pour relever tous les défis





La nouvelle Ford Everest 2.3 essence BVA 4X4 Limited, quant à elle, est le choix parfait pour toutes vos aventures. Elle a été conçue pour relever tous les défis de la route, tout en combinant puissance, technologie et style. En effet, confort, sécurité et performance sont synonymes du nouveau Ford Everest, qui offre toutes les fonctionnalités pour rendre vos voyages plus confortables, plus sécurisés et plus uniques. Son prix de lancement est fixé à 49 900 000 FCFA TTC.



La Ford Ranger : la plus robuste et la plus polyvalente !





La nouvelle Ford Ranger, la plus robuste et la plus polyvalente, est la partenaire idéale pour le travail, la famille et les loisirs. Elle regorge de nouvelles fonctionnalités et technologies pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre Ranger Life.En effet, la Ford Ranger DC Base 2.0 diésel 6MT 4X4 vous permet de découvrir un nouveau monde de connectivité.





La connectivité Bluetooth, l’écran tactile Syncoiv et le système d’info divertissement, ce véhicule est plus avancé et interactif que jamais.Elle existe en transmission manuelle à 6 vitesses, ou automatique à 6 ou 10 vitesses.



En matière de sécurité, la nouvelle Ford Ranger place la barre très haute avec un ensemble de technologies de sécurité avancée, dont le régulateur de vitesse. Le prix de lancement de cette nouvelle voiture est de 20 900 000 FCFA TTC.





« Une nouvelle étape dans la feuille de route que le constructeur s’est fixé dans son développement au Sénégal »





Selon le Directeur général de Caetano Sénégal, le lancement de ces nouveaux modèles de véhicules est une nouvelle étape dans la feuille de route que le constructeur (Ford) s’est fixé dans son développement au Sénégal. « Allier le meilleur de la performance et de la robustesse dans une esthétique incomparable », a soutenu M. Aurélien Glay, face à l’assistance.





Il renseigne qu’avec Ford, c’est 20 ans d’existence, 176 milliards de dollars de chiffre d’affaires, 178 000 employés et 4,4 millions de véhicules vendus en 2023.



Pour finir, le Directeur Général de Caetano Sénégal a remercié chaleureusement ses équipes et ses partenaires.





Filiale du Groupe Salvador Caetano





Caetano est une filiale du groupe portugais Salvador Caetano qui bénéficie de plusieurs années d’expériences dans le secteur automobile. Le groupe Salvador Caetano a commencé son activité en 1946 et est né de la volonté, la vision d’entreprise et le courage de son fondateur Salvador Fernandes Caetano, dont la devise se résume est : « Toujours présent dans la construction de l’avenir. » Depuis son origine en tant que constructeur d’autobus, le groupe Salvador Caetano a parcouru un long chemin et est devenu un groupe avec des racines solides et profondes. Ce qui a permis l’expansion de ses activités à d’autres secteurs d’activité et de la croissance à l’étranger.

Aujourd’hui, il compte plus de 100 entreprises situées en Europe, en Asie et en Afrique, répartis dans cinq secteurs d’activité : l’industrie, la distribution, de vente au détail, de l’énergie et des services.