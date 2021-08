Autoroute Ila Touba : Ce qu’on sait des 8 victimes du dernier accident

Huit morts ont été dénombrés dans un grave accident survenu mardi dernier sur l'autoroute Ila Touba.



Serigne Mbacké Madina Mbengue, maçon de 41 ans, qui était grièvement blésse, a finalement succombé à ses blessures. Ce qui porte le bilan de 7 à 8 décès.



Quid de l’identité des victimes ? Les personnes décédées sont toutes domiciliées au quartier Guinaw Rails de Thiès, informe L’Observateur.



Agés, entre 17 et 41 ans, les victimes sont membres du «dahira» Foulkou Mahsoûne.



Quatre victimes sont d’une même famille. Il s’agit de Djiby Mbengue, Serigne Mbacké Madina Mbengue, Alioune Badara Touré et Ngouda Mbaye.



Les quatres autres victimes sont Baye Daouda Bèye, Daouda Seck, Ahmet Badiane et Baye Ngagne Dieng, le chauffeur du véhicule. Ils sont de fervents talibés et vivaient intensément le mouridisme.