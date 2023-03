AVIS APPEL D’OFFRES : L’institut des États-Unis pour la Paix (USIP) recherche un cabinet ou une équipe de spécialistes pour une étude sur la gouvernance du secteur de sécurité du Sénégal

L’USIP est un institut national, non partisan et indépendant, fondé par le Congrès américain qui travaille avec des partenaires locaux partout dans le monde pour prévenir, atténuer et résoudre les conflits violents.





Dans le cadre de son travail d'assistance technique au Sénégal pour soutenir les approches de sécurité collaboratives, l'USIP voudrait réaliser un état des lieux et une analyse de la gouvernance du secteur de la sécurité du Sénégal.





Pour plus d’informations, les candidats intéressés à soumettre une proposition peuvent consulter le dossier complet d’appel d’offres sur le lien suivant :









Pour consulter le dossier d’appel d’offres en anglais :