Awa Mbaye, journaliste à la RFM : «Ma passion pour la santé…»

Le nom d’Awa Mbaye rime aujourd’hui avec l’information relative à la santé. Une passionnée depuis plus de 15 ans. «Je suis à ma quinzième année à la RFM ; ça passe vite. J’y suis venue en 2007. J’ai essayé la rubrique santé en 2008 ; je n’ai pas été désignée, mais je me suis portée volontaire, et ma première interview, c’était avec le docteur Mbaye Paye, cardiologue. On était le premier jour du ramadan et ça portait sur diabète et jeûne. Depuis lors, je cherche à marquer les empreintes», se souvient encore la journaliste chef du Service santé et environnement à la RFM.





Elle affirme avoir profité de la proximité avec Ngoné Ngom, aujourd’hui chargée de la communication au ministère de la Santé et de l’Action sociale, qui traitait de l’information en santé à son arrivée. Accompagnée par la hiérarchie, Awa a nourri cette passion au point de voir aujourd’hui germer une relève aussi passionnée qu’elle.





«Il faut savoir partager. On m’a donné de la place à mes débuts. Le problème est qu’on lie l’information sur la santé aux médecins. On dit qu’ils ne sont pas disponibles c’est pourquoi dans les rédactions, il n’y a pas beaucoup de candidats à la RFM. On a démystifié cette croyance et l’émission fait même le tour du Sénégal. On met même à contribution les correspondants au niveau de toutes les régions», note la chroniqueuse, qui se réjouit de voir enfin sa passion récompensée.





L’hommage du Pr. Camara





«Je dédie ce livre à six femmes, mères d'enfants ; chacune d'elles étant un modèle dans son domaine. A trois chroniqueuses de santé, des amazones qui ont rendu d'innombrables services aux Sénégalais, en leur donnant la bonne information sur leur santé, en assurant admirablement le lien entre les soignants et leurs patients. Merci à Ndèye Khady Diop, ex-journaliste de Sud FM, chargée de communication de l’hôpital Albert Royer à Fann ; Ngoné Ngom, ex-journaliste de GFM, chargée de communication au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal ; Awa Mbaye, journaliste à GFM, animatrice de la chronique «Bonne Santé sur RFM».





Le professeur Boubacar Camara rendait ainsi hommage à des chroniqueuses en santé dans son livre «La santé de votre enfant en questions».





«C’est un bel hommage que le professeur Boubacar Camara a tenu à rendre aux journalistes de manière générale et aux chroniqueurs santé que nous sommes ; journalistes spécialisés sur les questions de santé. Voir mon nom sur la page des dédicaces est un immense plaisir. On peut nous payer pour le travail abattu en tant que journaliste, mais on ne peut pas nous payer pour la passion que nous avons sur les questions de santé. Ces gestes nous encouragent et nous poussent à aller de l’avant».





Sur le secret de l’expérience acquise, la journaliste notifie que cela demande de la persévérance. Ce n’est pas facile ; c’est un monde de scientifiques avec des personnes ressources qui n’ont pas souvent le temps. Ils ont des agendas un peu trop chargés pour pouvoir leur soutirer de l'information de façon pérenne. Bref, il faut de la patience. Il faut dire que nous servons de relais entre eux et les populations en transmettant les informations utiles en santé. C’est ce que le Pr. Camara a compris.





L’émission «Bonne Santé sur la RFM» a grandi et donné naissance à plusieurs rubriques dont «Bonne Santé Bébé».