Bignona / Le sermon de l'Abbé Augustin Sagna : « Ça suffit les morts lors des manifestations »

Les jeunes de Bignona sont invités à adopter une autre forme de lutte pour manifester leur désaccord par rapport à la pratique politique des dirigeants et aux injustices notées. C'est une invite de l'abbé Augustin Sagna. Il s'est exprimé lors de la célébration du vendredi saint à la paroisse Notre Dame de Lourdes de Bignona.





" Si vous voulez sanctionner un dirigeant, un homme politique, si vous désirez montrer votre désaccord par rapport aux actes injustes, allez vous inscrire et voter contre ce dernier, et arrêter cette manière de manifester. Arrêtez de vous faire tuer ", lance le prêtre formateur.

Rappelons que cette ville a enregistré plus de jeunes qui ont perdu la vie au cours des manifestations ces dernières années. Selon l'abbé Augustin Sagna, '' Il n'y a qu'à Bignona où les jeunes meurent pour les causes qui concernent les hommes politiques.