C. Gaye arrêté pour sévice sexuel sur sa nièce de 8 ans

Une présumée affaire d'inceste agite les débats au quartier Grand Diourbel où un homme de 32 ans aurait abusé sexuellement de sa nièce âgée de 8 ans. Selon des sources de Seneweb, l'affaire s'est ébruitée lorsque la fillette a uriné du sang.





Marié à une femme et père de deux enfants, C.Gaye s'est embourbé dans une rocambolesque histoire de viol ! L’homme âgé de 32 ans devra s'armer d'arguments cohérents et les services d'un bon avocat pour sortir l'auberge.





Selon des sources de Seneweb, cet homme marié a été interpellé pour viol commis sur une mineure de moins de 13 ans. Il aurait abusé de sa nièce de 8 ans.





Tout est parti lorsque la petite D.D a été emmenée au domicile de sa grand-mère au quartier Grand-Diourbel pour une visite. Mais son séjour va vite se transformer en cauchemar, car elle y sera victime d'une agression sexuelle. Le fait qu’elle ait uriné du sang a attiré l’attention de ses proches.





Acheminée à l'hôpital, la victime a été consultée par un médecin qui a alerté le chef de service du Commissariat central de Diourbel. Aussitôt, le commissaire Mor Ngom a mis en branle ses hommes pour les investigations de circonstance.





" Mon oncle a instruit son doigt dans mon sexe..."





Interrogée, la fillette de 8 ans a finalement eu le courage de raconter son calvaire. D.D de confie que son oncle maternel a profité de l'absence des occupants du domicile de sa grand-mère pour la traîner dans une chambre.





"Il a introduit son doigt dans mon sexe et j'ai crié de toutes mes forces à cause de la douleur atroce. Il m'a relâché avant de menacer de me tuer si je le dénonce. Puis, C.Gaye m'a demandé d'aller laver les traces de sang", a déclaré sur procès-verbal la victime assistée de sa mère.





D'après des sources de Seneweb, l'agression sexuelle a été confirmée par le certificat médical.





L'oncle :" Ma nièce était trop collante à moi "





"Faux", a rétorqué, de son côté, le mis en cause ! L'homme, marié à une épouse et père de deux enfants, nie avoir abusé sexuellement sa nièce. Mais il n'a pas pu convaincre les enquêteurs rompus à la tâche.





C.Gaye a, néanmoins, reconnu que sa nièce lui était attachée. A la descente du travail, il lui offrait des cadeaux.





" Ma nièce était très attachée à moi. Elle m'accueillait à ma descente de travail. Mais je n'ai jamais introduit mon doigt dans son sexe " a démenti le mis en cause.







Au cours de leur confrontation dans les locaux du commissariat central de Diourbel, la fillette a déclaré formellement avoir reconnu son oncle maternel qui a abusé d'elle.