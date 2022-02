Can-2022 : Baba Hamdy demande au président Macky Sall d'affréter un avion pour aller supporter les Lions

Supporter des Lions, Baba Hamdy

Dans une lettre ouverte adressée au Président de la République, l'artiste chanteur compositeur, producteur et leader d'opinion, à travers cette ladite lettre l'artiste félicite les Lions pour leur victoire éclatante face à la Guinée Equatoriale à l'occasion de 33e édition de la coupe d'Afrique des nations. Il réclame par ailleurs un avion affrété pour les artistes et les journalistes, une opportunité pour leur permettre d'aller supporter nos braves Lions pour le reste de la compétition au Cameroun. Une lettre que nous reproduisons in extenso.





"Je tenais à vous adresser mes respectueuses salutations. Tout d'abord nous vous félicitons ainsi que le ministère de l'Intérieur pour le bon déroulement du scrutin du 23 janvier dernier. Un vote qui s'est déroulé dans la transparence et la tranquillité. Il est aussi question de confondre dans les mêmes éloges le peuple sénégalais et tous les candidats quelle que soit leur appartenance. Tout le Sénégal vous encourage et vous félicite pour cette bonne gestion des joutes empreintes de paix et de tranquillité. Je profite de cette occasion pour féliciter les Lions mais surtout l'entraîneur national Aliou Cissé pour son courage et son abnégation. Car ce n'est pas facile de diriger. Surtout en de pareilles circonstances où il est le seul à faire l'objet de toutes les critiques. Rien ne lui est pardonné et tous ses choix sont discutés et remis en cause. Chapeau bas à nos braves Lions!





Le prétexte de ma lettre n'est rien d'autre que de vous demander de mettre à notre disposition un avion Air Sénégal pour 48 h pour aller supporter les Lions. Dieu merci cette requête est possible car au sein de notre mouvement, nous sommes assez nombreux et bien représentés sur l'ensemble du territoire national. Je dois dire qu'il s'agit d'une forte demande sociale émanant de plusieurs régions et localités du pays...





"Pour gagner une coupe. Hamdy ca demande beaucoup plus qu'on imagine " m'avait dit le coach Aliou Cissé une fois au cours d'une longue discussion au téléphone. Il me disait encore: " rappelle-toi du match Sénégal /Algérie, lors de la finale, le stade était bondé d'Algériens qui n'arrêtaient pas de crier. Ils se sentaient comme chez eux. Aujourd'hui nous comptons sur votre générosité pour déplacer quelques animateurs, artistes, journalistes, taximen etc... pour vous ramener la coupe. Encore une fois le Sénégal compte sur vous et votre courage car le monde traverse des moments difficiles. En ces moments de communion nationale où tout le pays souhaite que nos Lions ramènent la Coupe d'Afrique, votre soutien est plus qu' indispensable Que le prophète Mohamad veille sur vous et le Sénégal"

YALLAH NA YALLAH FAYE