Casamance : Démentiellement de toutes les bases rebelles du MFDC l’armée aux aguets

Déterminée à finir avec les bases rebelles du MFDC dans toute l’espace de la Casamance, l’armée poursuit ses contre offensives pour démanteler les bases restantes du « Nord Sindian ». Des bases appartenant César Atoute BADIATE, et qui abritent certains de ses lieutenants.

Dans le cadre des ces opérations de sécurisation, des soldats déployés dans la zone ont du faire face à des éléments armés, qui selon des sources s’apprêtaient à s’attaquer aux voyageurs empruntant la RN 4, ce matin. Accrochage qui c’est produit entre Badiouré et Diango dans le département de Bignona. L’armée pour l’heure n’a sorti ou fait de communiqué par rapport à cet échange de tirs. Pour l’heure donc on ne sait pas s’il y a des morts ou blessés des deux cotés.

Cependant, les populations situées le long de cet axe, notamment dans le Djibidione, et au niveau de la zone de Badiouré et Diagon, n’ont cessé de manifester leurs craintes. Certaines de nos sources contactées dans le secteur nous ont appris avoir toute la journée entendues les détonations d’armes lourdes. Signe que les forces armées sont déterminées à mettre fin à ces braquages répétitives notées depuis le démentiellement des bases de Salif SADIO. En plus, reprendre les bases ou se cachent les lieutenants de César Atoute BADIATE.

Des sources proches du dossier nous apprennent que « Ordre nous a été donné de mettre fin à ces exactions et démanteler les bases occupées par les éléments du MFDC », renseignent ces sources.

Du coté des populations, même si la pelure se fait sentir, les interventions menées ces derniers jours par les soldats dans le Nord Sindian pour le retour de la paix en Casamance sont bien saluées.