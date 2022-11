Casamance : la mission du Cudis

Le Cadre unitaire de l’islam au Sénégal (Cudis) s’investit dans la consolidation de la paix et du vivre-ensemble en Casamance où il séjourne. « Toutes les obédiences religieuses, la reine du Bois sacré, Kamougué Diatta, et d’autres membres du Mfdc, des membres de la société civile travaillent ensemble pour une meilleure appropriation et l’approfondissement du processus de paix», souligne Bès Bi Le Jour dans sa livraison de ce samedi 12 novembre 2022.