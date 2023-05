Casamance : Salif Sadio n’est pas mort, dément sa famille

Salif Sadio, le chef du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) n’a plus donné signe de vie depuis l’offensive lancée par l’armée sénégalaise contre ses hommes en 2022 . Beaucoup supposent qu’il a peut-être perdu la vie lors de cette opération militaire. Récemment, la chaîne Walf Tv a affirmé que Salif Sadio était bien mort.







Il vit toujours





« Le chef rebelle, Salif Sadio n’est plus. Il est mort de mort naturelle » a déclaré le média. La famille du patron du MFDC est rapidement montée au créneau pour démentir cette information. D’après elle, Salif Sadio vit toujours. C’est du moins ce que rapporte le site d’informations gambien The Point. Rappelons que le conflit en Casamance dure depuis plus de 40 ans.









Les présidents Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall n’ont pas réussi à ramener la paix dans cette région du Sénégal. Des affrontements entre les rebelles du MFDC et l’armée sénégalaise ont éclaté début mai. Dans la même période, le gouvernement a signé un accord de paix avec une faction de la rébellion. Des efforts sont donc faits pour pacifier la Casamance.