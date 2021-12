Changement du système de paiement par l’Ipres : Les retraités de Podor disent non

Suite au scandale financier noté à la poste, l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) a décidé de changer le mode de paiement des pensions de retraite de ses allocataires.



Mais cette mesure n’épouse pas l’assentiment des retraités et autres pensionnaires qui se trouvent à Podor.



Le virement de leurs pensions via les autres réseaux de transfert d’argent n’agrée nullement, ces allocataires. Ils montent au créneau pour exprimer leur refus, face à cette décision.



D’après le journal «Walf Quotidien» qui rapporte l’information, les retraités et pensionnaires ont manifesté, hier, leur colère dans tous les bureaux de Poste qui se trouvent dans cette localité. Ils disent ne pas comprendre une telle décision soudaine, qui plus est, à cinq jours seulement de leur paiement et fustigent la fracture de communication et de concertation qui existe entre l’Ipres, les retraités et les pensionnaires.