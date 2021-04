Collecte des fonds ou Zakat pour les réfugiés et les déplacés : « Chaque seconde compte » selon le Hcr

Campagne de collecte de Fonds ou Zakat durant le Ramadan

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR a lancé une campagne de collecte de fonds en parallèle avec le Ramadan et dans le cadre de la Zakat pour venir en aide aux familles « déracinées et séparées de leurs proches ».

«Ensemble, nous pouvons aider les réfugiés et les déplacés internes à avoir un toit, un repas chaud pour la rupture du jeûne, de l’eau potable et à espérer un avenir meilleur et plus sûr », a indiqué M. Filippo Grandi dans un communiqué envoyé à la presse. Ainsi, explique-t-il, un soutien financier est nécessaire d’urgence pour que le Hcr puisse continuer à garantir une aide vitale et un soutien aux familles les plus vulnérables, notamment les orphelins, les ménages dirigés par des femmes et les personnes âgées. Cette campagne apportera un financement supplémentaire à l’agence onusienne, lui permettant de poursuivre sa programmation régulière pour les activités d’aide humanitaire et de répondre aux besoins croissants causés par la pandémie de Covid-19.