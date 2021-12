Commerce intérieur : Le Synacom réclame de meilleures conditions de travail et menace

Les membres du Syndicat national des agents de l’administration du commerce en veulent à la tutelle et aux autorités étatiques. Ces derniers, qui réclament de meilleures conditions de travail et plus de considération dans la gestion du département, sont très remontés contre leur direction.





Ils faisaient face à la presse, hier. Ils ont, d'emblée, dénoncé le manque de logistique du département. ‘’Il est regrettable de souligner que pour la surveillance du marché, le gouvernement a récemment eu recours à la localisation d’une trentaine de véhicules pour 100 millions et pour une durée d’un mois’’, se désole Adama Mouhamed Mbaye, Secrétaire général de Synacom.





Indépendamment d’une dotation conséquente en véhicules, ces syndicalistes demandent à l’Etat la régularisation de certains prestataires. ’’Cette revendication est d’autant plus légitime que ces derniers mois, nous avons constaté un recrutement de plusieurs personnes dont le profil semble être inadapté aux différents postes. Et pourtant, les prestataires qui remplissent les conditions sont laissés en rade’’, dénoncent M. Mbaye.





Les membres de Synacom ont aussi dénoncé les écarts dans la rémunération entre les cadres sortant de l’Ecole nationale d’Administration (Ena) et ceux qui sont dans d’autres secteurs.





‘’La rémunération des agents dédiés commissaires aux enquêtes économiques et contrôleurs du contrôle économique doit aussi interpeller les autorités, soulignent-ils. Comparativement aux collègues des autres sortants de l’Ena, nos écarts de niveaux de rémunération sont très en deçà de ceux auxquels nous sommes en droit de prétendre’’.