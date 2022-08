Corniche Ouest : un automobiliste perd la vie dans les eaux

Bloqué par les eaux dans le tunnel (axe ATEPA –Mermoz), un automobiliste perd la vie. Âgé d’une trentaine d'années, le jeune homme était à bord d’une voiture de type L200. En effet, d'après les informations recueillies par la RFM, le défunt a perdu la vie dans la Corniche ouest suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale, ce vendredi.





De nombreux blessés ont été dénombrés et des tôles ondulées emportées par le vent et la pluie ont été également signalées dans le tunnel de Soumbédioune. La police ainsi que la gendarmerie sont présentes sur place afin d'évacuer les blessés et gérer la situation.