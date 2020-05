Covid-19 : Le CNLS casque 1,5 milliard Fcfa

Le Comité national de lutte contre le Sida (CNLS) met la main à la poche dans la lutte contre la Covid-19. Il va débourser une enveloppe d’un milliard et demi pour contribuer à la lutte contre la propagation du Coronavirus au Sénégal.La révélation est de la Secrétaire exécutive de l’organe, Dr Safiétou Thiam. Elle était, ce dimanche, l’invitée de l’émission Grand Jury de la RFM, de ce dimanche. Cet argent va servir à un dépistage de masse des Sénégalais et au renforcement du plateau médical des laboratoires."Quand il y a eu cette épidémie, le Fonds mondial a tout de suite sorti une note pour dire à tous les pays qu'ils peuvent utiliser jusqu'à 10% des financements pour appuyer la Covid-19. Nous avons déjà soumis un projet d'appui de 270 millions Fcfa au Comité national, mais nous voulons aller jusqu'à 1 milliard et demi", a souligné l’ancienne ministre de la Santé sous Wade.Dr Safiétou Thiam d'ajouter : "Il faut tester le maximum de personnes. Le virus circule. Il y a beaucoup de personnes qui sont infectées et on devrait pouvoir les dépister toutes. Donc, ce ne sont pas 800 ou 1000 prélèvements par jour qui permettront de les dépister. Il faut appuyer les laboratoires nationaux".Toutefois, elle craint que la maladie à coronavirus soit endémique et s’installe au Sénégal. «On n’est pas encore au pic de la maladie. La Covid-19 est à sa phase montante. La courbe ne descend toujours pas et les infections se multiplient. La maladie risque d’être endémique dans le pays», a-t-elle prévenu.