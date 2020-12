Déploiement de la 5G au Sénégal : Le déficit de formation plombe son envol

Le 24 novembre dernier, la Société nationale des télécommunications du Sénégal, détenue en majorité par le groupe télécoms Orange, a testé la 5G.Avec un très haut débit, la 5G qui offre tout un écosystème de privilèges (ville intelligente, sécurité, maison connectée, etc,) ne semble pas encore prête à être accueillie au Sénégal.Certains aspects bloquent encore son déploiement. L'un des points soulevés par le syndicat des travailleurs de la Sonatel, c'est le manque de formation du personnel dudit opérateur."Ce qui nous préoccupe, nous salariés, c'est que le personnel n'a pas été formé à la technique de la 5G. C'est un grand problème. Il nous a fallu l'accompagnement d'un autre opérateur ou équipementier pour pouvoir faire ce test. Il y a à revoir et faire en sorte pour que les opérateurs aient cette compétence interne pour mener à bien l'activité pour nous donner la possibilité de bénéficier des qualités de la 5G qui est une nouvelle technologie", a confessé Babacar Sarr, secrétaire général du Syndicat de la Sonatel.C'était au cours des assises du syndicat des travailleurs de la Sonatel qui se sont tenues le week-end dernier à Saly.Une occasion saisie par les syndicalistes pour diagnostiquer l'environnement des télécommunications avec l'apparition de la 5G, pour l'intelligence artificielle.Selon, M. Sarr, "Les télécommunications sont considérées comme la révolution du 3ème millénaire partout dans le monde. La 5G, c'est le très haut débit qui nous permettra d'avoir des solutions qu'on n'avait pas auparavant. Avec la 5G, vous pouvez surveiller votre maison n'importe où dans le monde. Vous pouvez être aux États-unis et fermer les portes de votre maison au Sénégal. C'est une révolution. Il faut que la 5G soit une réalité au Sénégal".