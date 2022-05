DGID : La caravane ''Sama Keuyitou Keur'' à Mbour

Lancé le 31 mars dernier par le Directeur des impôts et des domaines du Sénégal (DGID), le programme Yaatal compte deux volets que sont l'aspect fiscal et et le foncier.





Dans le volet foncier dudit programme, la DGID vise à permettre à tout citoyen qui le désire d'avoir en toute diligence un bail emphytéotique ou un titre foncier sur la parcelle de terrain qu'il occupe.





Pour mieux vulgariser ce programme, la DGID a entamé une caravane qui sillonne les quartiers de Mbour, particulièrement ceux de Grand-Mbour.





Avant cela le chef de bureau des domaines de Mbour, Isma Touré, inspecteur principal des impôts et des domaines, a rendu visite à un partenaire de taille, l'édile de Mbour, Cheikh Issa Sall.





Une visite qui entre dans le cadre de l'exécution de l'opération ''Sama Keuyitou Keur'', une déclinaison opérationnelle du programme Yaatal de la DGID.





''Ce programme apporte davantage de sécurité juridique aux préoccupations des populations. Nous avons constaté qu'au niveau de Mbour, il y avait énormément de contentieux. Le moment est venu pour qu'ensemble l'administration, comme les collectivités territoriales, de prendre à bras le corps les préoccupations des populations en matière de sécurité juridique, d'accès facile au foncier sécurisé'', a indiqué M. Touré.





Il invite, en outre, les populations à adhérer davantage à cette opération de service public.





D'autant que ce service vise, selon Isma Touré, à permettre aux usagers d'accéder au bail emphytéotique de manière massive et en toute célérité.





''Le bureau de la communication a estimé nécessaire de descendre sur le terrain parce que la DGID se veut une administration de proximité. Aller sur terrain, vers les populations pour expliquer davantage le fondement, les tenants et les aboutissants ou les objectifs de cette opération'', a soutenu M. Touré.





Pour le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, cette caravane en plus d'être un soulagement va aussi aider à élargir l'assiette des recettes fiscales sans augmenter le taux.





''C'est une opération qui était attendue par la population. Dans la commune de Mbour, on a énormément de conflits et de contentieux sur le plan domanial. Cette opération va nous permettre de régler définitivement ces questions. Pour le moment, c'est le quartier Grand-Mbour qui est concerné mais nous espérons bientôt que l'opération va avoir une généralisation qui permettra de toucher tous les quartiers de Mbour et toutes les communes du département''.