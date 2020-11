DIOURBEL : Saliou Pouye écope de 10 ans ferme pour avoir planté 12 coups de couteau à son cousin

En début d’année dans la commune de Ngohé, Saliou Pouye avait asséné douze coups de couteau à son cousin, quatre au cou et huit autres dans l’abdomen. Mais fort heureusement, Babacar Faye a survécu grâce à l’assistance des voisins qui lui ont porté secours avant de l’évacuer vers l’hôpital Lübke de Diourbel où on lui a fait dix-sept points de sutures pour réussir à le sauver.







Trainé ce mercredi devant la barre de la Chambre criminelle de Diourbel pour répondre des chefs de tentative d’assassinat et détention d’arme de cinquième catégorie, Saliou Pouye (24 ans) qui avait pris la fuite avant d’être finalement arrêté, a invoqué la légitime défense, indiquant que c’est son cousin qui l’avait battu à coups de barre de fer.





Mais c’était sans compter sur les témoins qui ont tous conforté les déclarations de la victime avec qui Saliou Pouye s’était emmêlé pour une banale histoire de sable et de compostage. Soulignant la nette volonté d’attenter à la vie de son client qu’il a décrit comme un véritable miraculé, Me Assane Dioma Ndiaye a sollicité trente millions de dommages et intérêts.





Quant au procureur selon qui tous les éléments du dossier attentent de la thèse de la tentative d’assassinat, il a fait mention de l’imputabilité et de la matérialité des faits à l’accusé qu’il a décrit comme un psychopathe sadique dénué de remords. Il a requis la réclusion criminelle à perpétuité.





Mais au final, les appels à la clémence de Me Abdoulaye Babou, de la défense, et qui a indiqué que l’affaire aurait dû passer en flagrants délits pour coups et blessures, n’ont pas pesé sur la balance parce que la Cour a condamné Saliou Pouye à dix ans de réclusion criminelle et quinze millions de dommages et intérêts.