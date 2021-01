Echauffourées à Thiès : Jets de grenades lacrymogènes et plusieurs arrestations à Mbour 4

La tension ne retombe toujours pas au lendemain de la démolition de plusieurs constructions à Mbour 4.Après avoir investi la rue et la mairie de Thiès-ouest hier soir, les manifestants très colère ont remis ça ce matin en brûlant plusieurs pneus sue la route de Mbour barricadée sur plusieurs mètres.La police qui est présentement sur les lieux tente déteindre les brasiers et gérer la circulation des véhicules déviés pour la circonstance.Cependant, plusieurs personnes ont été arrêtés. En riposte aux jets de pierres, les policiers ont fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants.Ces derniers exigent "l'arrêt des démolitions et la régularisation de Mbour 4 extension comme promis par le chef de l'État en décembre 2017".