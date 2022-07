Electricité : 6 millions de lampes à remplacer au Sénégal

Il est aujourd’hui fortement conseillé de remplacer toutes ses vieilles ampoules, halogènes ou à incandescence, par des lampes LED nouvelle génération

Entre une lampe à incandescence et une ampoule led, il y a 70% d’économie d’énergie. Or, une économie d’énergie est aussi une économie financière. C’est pourquoi les autorités sénégalaises essaient de mettre toute une batterie de mesures pour limiter la consommation inutile d’électricité. C’est dans ce cadre que deux laboratoires de contrôle qualité sur les énergies renouvelables ont été inaugurés, jeudi 30 juin.





Un laboratoire national sur l’éclairage installé au Centre d’études et de recherche sur les énergies renouvelables (Cerer), un institut de l’Université Cheikh Anta Diop situé à Hann où a lieu l’inauguration en présence du Recteur de l’Ucad et des Dg de l’Aeme et de l’Aner. A cela s’ajoutent deux autres entités d’un laboratoire, une destiné à tester des panneaux solaires logée au Cerer et une autre pour tester des batteries, des régulateurs et des onduleurs installée à l’Ecole supérieure polytechnique (Esp) de Dakar. Ces deux laboratoires ont été acquis grâce à un financement d’un million d’euros des partenaires de l’Institut allemand de la métrologie (Ptb).





L’objectif est d’améliorer la qualité des équipements de production d’énergie solaire au Sénégal. « Jusqu’à présent, nous n’avons pas pu tester les équipements qui nous sont fournis par les entreprises importateurs. Or, à un moment, il faudrait veiller sur la qualité de ces équipements pour bien asseoir la promotion des énergies renouvelables », souligne Djiby Ndiaye, DG de l’Aner.





En outre, le contrôle de ces équipements est d’autant plus important que l’Agence pour l’économie et la maitrise de l’énergie (Aeme) a un programme de remplacement de 6 millions de lampes énergivores. « Ça va générer des économies d’énergie énormes qui pourront donner de l’électricité à environ 140 000 ménages », se projette le DG de l’Aeme. Selon Saer Diop, c’est un accélérateur de l’accès universel tant prôné par l’Etat. A ces 6 millions d’ampoules s’ajoutent 90 000 lampadaires d’éclairage public à remplacer.





Ces installations font suite à une réglementation, un décret qui interdit l’importation, la commercialisation et l’utilisation de lampe à incandescence et qui prône la promotion de lampe à économie d’énergie. Le laboratoire d’éclairage public permettra « de mesurer tout ce qui est paramètres techniques des lampes depuis l’importation ». « Dès qu’une importation de lampe arrive aux frontières, un échantillonnage est prélevé pour des tests de conformité », précise Saer Diop.





La coloration, la consommation d’énergie et la durée de vie indiquée sont vérifiées. Ce labo comprend aussi une chambre climatique pour vérifier les températures ambiantes afin de savoir si les lampes résistent aux différents climats des régions du Sénégal.





Après les tests, un certificat de conformité sera délivré à l’importateur qui va au ministère du Commerce pour disposer de certificat de mise à la consommation qu’il va présenter à la douane pour que la marchandise entre. Sans absence de certificat, la marchandise est retournée.





Dans cette perspective de promotion des énergies renouvelables avec des équipements de qualité, le Sénégal peut compter sur l’Université Cheikh Anta Diop. Son recteur Pr Ahmadou Aly Mbaye a souligné que cette initiative est en parfaite adéquation avec la dynamique en cours à l’UCad et qui vise la création d’un environnement de qualité pour la recherche, l’innovation durable et l’entreprenariat.