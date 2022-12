Emirates : Conseils pour faire ses bagages

- Il existe des organisateurs de sacs qui permettent d'optimiser l'espace dans vos bagages. Ils permettent de comprimer et de séparer vos vêtements des autres articles de votre valise, comme les articles de toilette et les chaussures.





- Apportez des vêtements ou des articles d'habillement dont le tissu est infroissable et qui sont suffisamment polyvalents pour être portés en diverses occasions ou dans divers endroits.





- Assurez-vous d'avoir tous vos documents prêts et faites une liste de contrôle (passeport, carte de vaccination, etc.) et placez-les à un endroit où vous pourrez les consulter facilement.





- En fonction de la cabine dans laquelle vous voyagez, vous pouvez avoir droit à une franchise de 25 à 50 kg (sur les vols Emirates) pour les bagages enregistrés. Veillez à vérifier votre franchise de bagages afin de ne pas la dépasser. Sinon, soyez prêt à payer l'excédent de bagages.