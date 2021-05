Emploi des jeunes : «Il faut revoir le Code du travail», Moctar Sourang

Le président de la République, Macky Sall, est préoccupé par l’insertion des jeunes dans le monde du travail. Il a même présidé un Conseil présidentiel dans ce sens.





Mais, pour le coordonnateur du Front de résistance nationale ( FRN), par ailleurs Président de l'Union nationale patriotique (UNP), ce n'est qu'un effet d’annonce du chef de l'Etat, avec la promesse de 45 milliards de FCFA mis sur la table pour réduire le taux de chômage.





«Ce qui est paradoxal est le fait de prendre les mêmes institutions qui n’ont pas réglé le problème de l’emploi. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Il faut qu’il y ait un contenu dans ce qu’on appelle les petites et moyennes entreprises (PME) et petites et moyennes industries ( PMI)», soutient-il.