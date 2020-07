Exclusion de Cissé Lô : Le mouvement des handicapés républicains approuve

Les réactions suite à l’exclusion de Moustapha Cissé Lo des rangs de l’Alliance pour la république (Apr) se poursuivent. Après la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer), c’est au tour du Mouvement national des handicapés républicains (MNHR) de réagir. En effet, le bureau dudit mouvement, réunit ce mardi 7 juillet à cet effet, a condamné les «injures et autres insanités» prononcés par leur ex-camarade de parti, avant d’approuver son exclusion.«Se prononçant d’emblée sur la vie et le fonctionnement de leur parti, le bureau condamne, avec la dernière énergie, les injures et autres insanités proférées par des caciques du parti qui occupent jusqu’ici de hautes fonctions dans ce pays», lit-on d’un communiqué parvenu à Seneweb.Et d’ajouter : «Il rappelle que l’Alliance pour la république (Apr) est une formation politique à l’image de son mentor, Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui a toujours défendu les valeurs connues de nos ancêtres et qui guident nos comportements de tous les jours. Et donc, quels que puissent être les cas d’adversité sur le chemin, le bureau du MNHR ne peut tolérer les écarts de langage et les propos contre productifs de quelques responsables qu’ils soient. Dès lors, le bureau approuve fortement la recommandation phare issue de la réunion de la Commission de discipline du parti sur l’exclusion du camarade Moustapha Cissé Lo. Il salue cette décision de se débarrasser d’un si grand responsable pour mauvaise conduite et offense à d’autres camarades, ce qui constitue de ce fait, un exemple à suivre, mais aussi, une mise en garde contre ceux qui seraient tentés, un jour, de suivre les pas du camarade exclu».Par ailleurs, Toumany Touré et ses camarades ont fustigé les propos tenus à l’endroit de la Première Dame du Sénégal, qui, jusqu’ici, selon eux, est «connue comme quelqu’une qui fait du social son crédo». Aussi, le mouvement prie pour que «ces propos discourtois, envers Mme Marème Faye Sall, ne soient pas une entrave aux multiples actions sociales qu’elle mène, mais plutôt comme une motivation supplémentaire de venir promptement en aide aux nombreux cas d’indulgences qui sollicitent sa bienveillance et son appui constant».