Femmes et médias : Comment franchir le cap ? La CJRS pose le débat

A l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, la Convention des Jeunes Reporters (CJRS) a organisé, ce 11 mars, une conférence contrée sur le thème “Femmes des médias : de la jeunesse à la maturité comment franchir le cap ?”.





Une thématique, qui a réuni des femmes de renom telles que Bigué Bob, rédactrice en chef du quotidien L'Enquête, Evelyne Mandiouba, coordinatrice des rédactions à Dmedia, Marie Louise Ndiaye de L'Observateur, chroniqueuse judiciaire.





Conscient de la place des femmes dans les médias, les étudiants du Club Journalisme et Communication de l’ENSUP ont pris d’assaut la salle de conférence.





Sous l’oreille attentive du public, les panélistes ont partagé leurs expériences avec les apprenants du métier.





Lors de son intervention, Bigué Bob rédactrice en chef du quotidien L'Enquête, a conseillé : “Il faut toujours venir avec un sujet de reportage au bureau pour que vos supérieurs vous prennent au sérieux et vous donnent des responsabilités. Le bon journaliste est celui qui s'impose malgré les difficultés. On a tous été stagiaires avant d’en arriver là. Alors ne vous définissez pas”.





Par ailleurs, la journaliste culturelle souligne que “le mariage et la maternité ne devraient pas être un frein à la vie professionnelle.” Pour la petite histoire, elle renseigne que c’est après son union qu’elle a été “promue chef de desk, coordonnatrice et puis rédactrice en chef.” “Il faut toujours croire en soi”, tranche-t-elle





Evelyne Mandiouba, pour sa part, est revenue sur les défis à relever pour une égalité des sexes.





« Le secteur des médias se féminise de plus en plus à la vue de ce que l'on voit sur le terrain, relève-t-elle. On peut dire que les femmes sont bien présentes dans les médias. Cependant peu d'entre elles occupent des postes de responsabilités. Le leadership des femmes dans les médias est en reste. Ce qui montre que la femme subit encore des logiques de construction de la société qui met l'homme en avant et non la femme »





Dans la foulée, la coordinatrice des rédactions Dmedia a soutenu que la formation des apprenants journalistes est à revoir : « Est-ce que le contenu des enseignements est adopté par les journalistes? La question se pose parce que nombreux sont des étudiants en stage qui ne savent pas écrire une brève. Sans oublier leurs comportements sur le terrain, l’accoutrement également est un problème qu’il faut revoir avec les formateurs ».