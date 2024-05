Fête du travail: des femmes outillées en transformation des produits céréaliers

Une trentaine de femmes du département de Koungheul issues de la Fédération nationale des femmes transformatrices du Sénégal ont été formées sur les techniques et conservation des céréales locales et jus locaux.





La célébration du 1er mai à Koungheul a été marquée par la remise d'attestation de formation à une trentaine de femmes du département de Koungheul issues de la Fédération nationale des femmes transformatrices du Sénégal et formées sur la transformation des produits céréaliers.





En effet, ces participantes ont rivalisé d’ardeur pour produire différents produits dont du jus en poudre (bissap, bouye, Gingembre), des épices à base d’oignon vert, poivron, oignon, ail…) et des savons.





De l’avis de Fatou Kiné Diop, présidente nationale de la FNFTS, “c’est une façon de privilégier le consommer local en favorisant la santé des populations notamment des femmes et de l’enfant. Tout ceci entre dans le cadre de l’autonomisation des femmes tout en luttant contre l’insécurité alimentaire, la malnutrition et le chômage surtout en milieu rural”, a-t-elle souligné.





A ce propos, la première adjointe au maire de Koungheul Ndèye Astou Ndiaye déclare que "les femmes transformatrices des céréales œuvrent dans le développement".





Pour sa part, la présidente de la Fnfts Koungheul, s’est dit heureuse de célébrer le pouvoir des femmes. “ Nous venons de clôturer une formation sur les techniques de transformation et de conservation des produits céréaliers pour trente femmes issues de groupement de promotion féminins. Et ceci s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’insécurité alimentaire, le chômage tout en promouvant l’autonomisation des femmes, surtout celles du monde rural”, a-t-elle indiqué.





Avec l’appui de la Fédération nationale des femmes transformatrices du Sénégal et de ses partenaires, les femmes de Koungheul sont en train de bénéficier d’expérience dans tous les domaines afin d’être autonomes et booster le développement des terroirs, a estimé la première adjointe au maire de Koungheul. "C’est dans ce cadre que le pilon et le mortier sont en train d’être abandonnés peu à peu par les femmes pour une meilleure santé via une nutrition de qualité", a indiqué la première adjointe au maire.





À en croire la formatrice Fatou Kiné Diop, présidente nationale de la Fnfts, la fédération a initié un vaste programme de renforcements de capacités qui porte sur les techniques de transformation et de conservation des produits céréaliers locaux”





"Dans ce programme, on est accompagné par des partenaires comme la mairie de Koungheul pour former les femmes sur les techniques de transformation et de conservation des produits locaux. Ainsi, nous accompagnons les groupements dans la production, la transformation, en les équipant aussi. Et ceci va créer de la valeur ajoutée pour ces femmes en les rendant autonomes.", révèle-t-elle.





D’après Fatou Kiné Diop, la formation est nécessaire pour être transformatrice. "j’exhorte les femmes de la région de Kaffrine, particulièrement celles du département de Koungheul à mettre l’accent sur la formation parce que la connaissance n’a pas de prix", dit-elle.