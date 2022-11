Fixation du prix du kilo d’arachide à 275 F : Les producteurs disent niet et menacent

Producteurs du Ndoucoumane

Colère dans le monde rural, après la fixation du prix du kilogramme d’arachide, pour la campagne de commercialisation qui débute officiellement le 21 novembre 2022. Le prix plancher arrêté à 275 F Cfa le kilo met les producteurs du Ndoucoumane et du Saloum dans une colère noire.





En effet, pour les membres du mouvement Aar Sunu Momel, cette mesure est une pilule difficile à avaler : «Après l’annonce officielle du prix aux producteurs qui est fixé à 275 F, nous avons été désagréablement surpris, surtout dans ce contexte très difficile. Vendre l’arachide à ce prix est impensable. Nous disons non et sommes catégoriques. Nous refusons de vendre nos graines ou de les bazarder à des prix de misère», peste Bassirou Bâ, Président dudit mouvement.